La Regione Sardegna risponde all’appello del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, in merito alla richiesta di convocazione urgente della Comunità del Parco nazionale dell’Asinara, organo politico e di indirizzo, che non si riunisce dal 2018.

L’istituzione della Comunità da parte dell’ex governatore Solinas, annunciata con enfasi nel settembre del 2022, non andò a buon fine. La risposta recente della Regione, in via informale, potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni, con data, luogo e orario dell'incontro.

Un decisivo passo in avanti nella linea di costituzione della governance del Parco dell’Asinara, da otto anni senza guida e da quattro anni privo di un Consiglio direttivo necessario per la nomina del presidente dell’Ente.

La Comunità del Parco è composta dal presidente della Regione Sardegna, dall'amministratore straordinario della Provincia di Sassari e dal sindaco di Porto Torres.

Con le nomine di tutti gli organi propositivi e decisionali, di programmazione di indirizzo, sarà possibile accelerare la procedura di approvazione degli strumenti di pianificazione che aiuterà a dirimere molte delle questioni tuttora aperte, problematiche che potranno essere compiutamente risolte solo con una forte volontà dei vari soggetti pubblici di riconoscere le diverse istanze.

«La convocazione della Comunità del Parco è il primo passo urgente da compiere», aveva detto il sindaco Massimo Mulas in una recente intervista. «Ho sollecitato la richiesta alla governatrice Todde, - aggiunge - per istituire nell’immediato l’organo di indirizzo al fine di sbloccare l’azione politica, parte essenziale del funzionamento dell’Ente, per dare gambe al Piano del Parco, all’istituzione del cantiere di Forestas e ad altre situazioni ancora in stallo».

