Dopo tre gare andate deserte e trattative sfumate la compagnia di navigazione marittima Delcomar srl si è aggiudicata, con una procedura di affidamento in emergenza del servizio, i collegamenti con le isole minori di La Maddalena e San Pietro ed anche quelli con l’isola dell’Asinara, garantito quest’ultimo dal traghetto della "Sara D”.

Anche il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas si unisce alla soddisfazione espressa dall’assessore regionale ai trasporti Antonio Moro per l’aggiudicazione del servizio. La compagnia di navigazione Delcomar srl, infatti, ha ottenuto l’affidamento in emergenza del servizio dal 1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024. «Si tratta di uno primo importantissimo passo che conferma la sintonia con l’assessore Moro nella ricerca di soluzioni volte a favorire il rilancio dell’intero territorio per il quale l’Asinara rappresenta una risorsa fondamentale. L’auspicio - ha sottolineato Mulas - è che il nuovo bando definitivo possa almeno confermare l’attuale risposta alle esigenze degli utenti del servizio di trasporto marittimo, ma anche che questo sia incrementato dal punto di vista infrastrutturale in modo funzionale al tanto atteso rilancio dell’Isola Parco».

Il servizio verrà svolto svolto con due coppie di corse al giorno per tre volte la settimana, nelle giornate di martedì, venerdì e domenica, nel periodo di bassa stagione da ottobre a fine aprile, con due coppie di corse al giorno nella media stagione (da maggio al 20 luglio e nel mese di settembre), mentre da luglio ad agosto, nel periodo di maggiore afflusso, con tre coppie di corse al giorno. I collegamenti da e per Porto Torres (lotto 2 dell’affidamento), sono stati aggiudicati con un ribasso dello 0,10 per cento rispetto alla base d’asta, determinata in un milione e 250mila euro . «L’aggiudicazione della tratta – ha commentato Moro - consente la prosecuzione di servizi stabili con l’Asinara».

