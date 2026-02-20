Un milione e 950mila euro per la messa in sicurezza dell’approdo di Cala Reale, nell’isola parco nazionale dell’Asinara.

Risorse complessive di cui 150mila euro derivanti dal bilancio regionale 2024, e 1 milione e 800mila a valere sui fondi ministeriali. Cifre e finanziamenti definitivi che mettono fine alle lungaggini che hanno ritardato la realizzazione della briccola di attracco del borgo di Cala Reale.

L’intervento consentirà di dotare la banchina di arredi portuali, briccole d’accosto, parabordi e poggia rampa per garantire appunto la sicurezza durante le manovre di ormeggio e disormeggio del traghetto di linea Porto Torres-Asinara, servizio gestito dalla compagnia Delcomar. I lavori del pontile dovrebbero permettere l’attracco in sicurezza del traghetto, che garantisce il servizio in continuità territoriale nei collegamenti tra la città turritana e il Parco nazionale dell’Asinara.

La briccola è uno strumento fondamentale per facilitare le operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri in transito sulla motonave “Sara D” e soprattutto per ottimizzare la pianificazione dei servizi. Il traghetto della Delcomar, attualmente, è autorizzato a fermarsi il tempo necessario per consentire lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri nella banchina di Cala Reale, proprio perché la stessa non è dotata dei sistemi di sicurezza.

