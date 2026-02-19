Il maltempo con onde alte oltre quattro metri e il vento di burrasca stanno condizionando pesantemente i collegamenti marittimi tra lo scalo marittimo del Nord Ovest e il resto della Penisola. Il porto di Porto Torres continua a restare deserto a causa del forte vento, con raffiche che raggiungono punte di circa 50 chilometri orari, secondo i dati forniti dalla Capitaneria di porto, creando gravi ripercussioni sulle attività dei marittimi.

Dopo sei giorni senza collegamenti dei traghetti Tirrenia e Moby impegnati sulla linea Genova- Porto Torres, soltanto ieri la Moby Aky è ritornata in porto con viaggio verso il scalo ligure. Nella giornata odierna, giovedì 18 febbraio, lo stesso traghetto è stato dirottato a Olbia. Domani, venerdì 20 febbraio, la nave Moby, a causa delle condizioni meteo marine avverse cambierà ancora una volta rotta, salterà lo scalo turritano per dirigersi nel porto gallurese Isola Bianca. In banchina è approdata, questa mattina, soltanto la nave Cruise della compagnia Grimaldi.

