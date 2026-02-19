Nuova udienza al Tribunale per i minorenni di Sassari nei confronti di Emanuele Sircana, il 21enne accusato di omicidio volontario e vilipendio di cadavere di Mario Sedda, il 39enne torturato e ucciso a Porto Torres nella notte tra il 29 e il 30 marzo del 2021. Il giudice Guido Vecchione ha nominato Maria Luisa Solinas quale perito incaricato ad eseguire le trascrizioni delle intercettazioni. In aula oltre all’imputato l’avvocata della difesa, Alessandra Delrio, e l’avvocato di parte civile Costantino Biello.

Il dibattimento si aprirà nell’udienza fissata il 16 aprile con i primi testi dell’accusa citati dalla Procura, tra cui il medico legale che ha eseguito l’autopsia e l’esame dell’imputato come richiesto dal pm. Il corpo del 39enne era stato rinvenuto il primo aprile di cinque anni fa, nascosto dietro un cespuglio di via Sassari, all’ingresso di Porto Torres, con ferite da taglio, lesioni provocate da calci e pugni e una lama conficcata nello zigomo. Dagli accertamenti tecnici non ripetibili, effettuati sugli indumenti di Sedda, non sarebbe stata rilevata la presenza di sostanze corrosive.

