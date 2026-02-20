Ha ceduto alla bufera di vento l’albero situato nell’area verde davanti alla basilica di San Gavino, a Porto Torres. Le raffiche oltre 80 chilometri orari hanno strappato un grosso ramo finito, fortunatamente nell’area recintata.

L’arbusto, insieme ad una parte della chioma, non ha resistito al forte vento di maestrale che imperversa ormai da qualche giorno e si è spezzato cadendo sulla recinzione in legno. L'area, ogni anno nel periodo natalizio, ospita il presepe di legno a grandezza naturale realizzato dall'artigiano Fabrizio Budroni. Una zona particolarmente suggestiva per la presenza della chiesa romanica millenaria dedicata ai Santi Martiri.

Il maltempo continua a creare disagio, specie nei collegamenti marittimi tra Porto Torres e Genova. Il porto a causa delle condizioni meteo marine avverse continua a non ricevere navi a causa dei venti derivanti dai quadranti occidentali che impediscono i traghetti di viaggiare in sicurezza, con manovre che rendono difficile l'ingresso nello scalo del Nord Ovest, una situazione che mette in difficoltà gli stessi marittimi.

