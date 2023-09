L’isola dell’Asinara è pronta ad ospitare un momento di incontro e di fertile confronto tra medici specialisti per affermare la visione moderna della Medicina dello sport come strumento di prevenzione che, attraverso la corretta prescrizione dell’attività fisica, unitamente ai corretti stili di vita, può agire per la riduzione del rischio di gravi malattie.

Ritorna, sabato 16 dalle 9.45 e domenica 17 settembre dalle 10, nel borgo di Cala Reale, l’appuntamento con “Asinara Blu”, manifestazione che comprende la XVII edizione del congresso di Medicina e Cardiologia dello Sport, organizzata dall’associazione Ambrosia, presieduta dal medico Alberto Masala, promotore dell’iniziativa insieme all'associazione Medico Sportiva Sassarese.

Il programma è stato illustrato questa mattina presso la sede dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara, alla presenza del direttore del parco, Vittorio Gazale, la vicesindaca Simona Fois, Salvatore Sussarello, Salvatore Scarduzio e Giusy Puggioni. Il congresso si svolgerà sabato 16, mentre domenica 17 è prevista la XVII edizione della Regata della Solidarietà, da Cala Reale a Stintino, organizzata dal medico Scarduzio con il Circolo Nautico Torres di Stintino che si occupa di iniziative sociali di supporto agli ammalati oncologici.

Una edizione che sosterrà il progetto Dragon Boat sulla riabilitazione delle donne operate di carcinoma mammario, mediante l'attività di voga. Il congresso è organizzato in quattro sessioni, un’occasione per parlare di apnea con lo sportivo Alessandro Masala che racconterà la scoperta del relitto della nave Sogliola, affondata al largo dell’Asinara nel 1943, ma anche di vela, con interventi di Giuseppe Sabino sul pronto soccorso a bordo delle barche a vela e di Vittorio Fresi sulle sue esperienze di regate veliche; l'oncologo Riccardo Serra e Salvatore Scarduzio parleranno dell'importanza dell'attività fisica nella prevenzione dei tumori, mentre il cardiologo Giovanni Gazale e i medici sportivi Luigi Lorrai e Antonello Cuccuru illustreranno le novità in campo cardiologico sulla prevenzione della morte improvvisa dell'atleta.

Ad illustrare il progetto Dragon Rosa saranno Giusy Puggioni e Tommaso Sussarellu. Il convegno si aprirà con i saluti del commissario straordinario del Parco nazionale dell’Asinara, Gian Carlo Muntoni. «Questo progetto è encomiabile perché moderno, nato dalla sinergia di diverse realtà - spiega Alberto Masala – . Ringrazio tutte le associazioni di volontariato di Porto Torres che ci hanno sostenuto in questa iniziativa».

