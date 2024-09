Si apre lunedì 9 settembre nell’isola dell’Asinara la nuova edizione della Scuola estiva di Geomorfologia, Ecologia e Biologia in Ambiente marino e insulare organizzata dall’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale in collaborazione con l’Università di Chieti-Pescara e la Sapienza - Università di Roma e il supporto del Parco Nazionale dell’Asinara e dell’Area Marina Protetta “Isola dell’Asinara”.

L’iniziativa, sempre più consolidata in termini di contenuti formativi e di richieste di partecipazione, sta rappresentando ormai una tappa fondamentale nel percorso di formazione di giovani ricercatori e tecnici impegnati in campo ambientale marino-costiero tanto da meritare il patrocinio di numerosi Enti, in primis il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Società Geologica Italiana e la sua Sezione di Geologia Marina, l’Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia (AIGeo), il Centro di Ateneo Terra-Mare dell’Università di Chieti-Pescara, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la Joint Research Unit di EMSO Italia, e il Comune di Porto Torres.

Sarà una settimana molto intensa e impegnativa per i circa 50 studenti selezionati dove docenti provenienti da numerose Università ed Enti di ricerca italiani e tra i massimi esperti nel campo della geologia marina, geomorfologia costiera, ecologia e biologia forniranno attraverso lezioni teoriche ed attività laboratoriali e di campo, tutti quegli strumenti utili alla gestione delle sempre più frequenti sfide ambientali che saremo chiamati ad affrontare nei prossimi decenni. Da quest’anno l'evento formativo è inoltre stato inserito nel piano di formazione della Scuola di Specializzazione in Discipline Ambientali dell’Istituto, poiché ritenuto molto importante per la conoscenza e lo sviluppo delle competenze di giovani studenti e ricercatori nel campo della tutela ambientale. E' prevista la partecipazione del Direttore generale Ispra, Maria Siclari.

© Riproduzione riservata