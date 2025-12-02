Una squadra di 21 nuovi vigili del fuoco volontari si uniscono a quelli già formati nel 2024, andando a costituire il nucleo necessario per il futuro servizio presso il Distaccamento di Valledoria, attualmente operativo solo durante i mesi estivi, con la partecipazione del personale in servizio permanente nel Comando e del personale volontario. Sabato 29 novembre si è concluso con successo il 2° corso per Vigili Volontari a domanda destinati al territorio comunale di Valledoria, istituita di recente città da decreto del presidente della Reppubblica, raggiungendo tutti gli obiettivi formativi e operativi prefissati.

Si potenzia il servizio che fino ad ora era attivo soltanto nella stagione di maggiore afflusso dei visitatori, una squadra pronta ad affrontare le eventuali emergenze e situazioni di rischio nella realtà turistica costiera del nord Sardegna. Un obiettivo, quello di rendere il servizio permanente, perseguito dalla stessa amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Muretti, per garantire gli interventi tutto l’anno.

