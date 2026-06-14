Centri estivi a Porto Torres, il Comune cerca gestoriObiettivo offrire un servizio in più alle famiglie
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Scadono oggi 14 giugno le domande al Comune di Porto Torres che ha avviato la rilevazione finalizzata all’istituzione di un elenco di soggetti gestori di centri estivi operanti sul territorio comunale.
La costituzione dell’elenco è condizione necessaria per consentire alle famiglie dei minori iscritti l’accesso ai rimborsi regionali per l’abbattimento delle rette di frequenza.
Possono presentare domanda di iscrizione le associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni ed enti del terzo settore (Ets), società sportive dilettantistiche e altri soggetti privati che organizzano attività diurne di natura ludico-ricreativa e educativa rivolte a minori tra i 3 e i 17 anni nel periodo di sospensione delle attività didattiche (estate 2026).
La nascita dei centri estivi rappresenta un sistema per offrire servizi alle famiglie che risiedono nel territorio comunale, persone spesso impegnate in attività lavorativa e che, quotidianamente, dovranno trovare modalità e luoghi ideali dove lasciare i propri figli in custodia.