Incendio di un cassone stamattina alle 8 circa a Sassari. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Asproni per il rogo del contenitore che aveva al suo interno materiali inerti.

Per cause ancora da accertare, le fiamme si sono propagate subito nel cassone e i pompieri sono riusciti a evitare che le fiamme non si espandessero alle altre attrezzature presenti.

Non si registrano feriti.

© Riproduzione riservata