Momenti di apprensione nella notte in piazza Piemonte al Villaggio Satellite, quartiere di Porto Torres svegliato dall’esplosione di un’auto avvolta dalla fiamme. Erano circa le tre quando i residenti sono stati svegliati da un forte boato, causato dallo scoppio dei pneumatici del veicolo in fiamme, una Renault Captur di proprietà di una donna, residente nella palazzina.

Il fuoco, probabilmente partito dalla parte anteriore, in pochi attimi ha divorato la vettura, ridotta in cenere. Niente hanno potuto i condomini che, svegliati all’improvviso, sono corsi in strada per spostare le proprie auto parcheggiate vicino così da evitare che venissero coinvolte nell’incendio.

Il mezzo in sosta sotto le finestre della palazzina ha creato panico tra i residenti. I detriti sono schizzati a qualche metro di distanza sull’asfalto, riducendo parte della piazza ad un tappeto nero.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto, ma l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un atto doloso.

«Stavo chiudendo la finestra quando mi sono accorta delle fiammate che stavano avvolgendo l’auto- racconta una residente – di corsa sono scesa in strada e, dopo aver messo la mia auto in sicurezza, ho allertato i vigili del fuoco. da tempo che viviamo questa situazione, non si può vivere con il terrore del fuoco, mi auguro che le autorità competenti prendano provvedimenti»

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