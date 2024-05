Il centro di Sassari ospita l'anteprima site-specific del festival di arti performative ideato e curato dall’associazione Senza Confini Di Pelle. Sabato dalle 18 alle 20 quattordici performer, due compagnie di danza pluripremiate (Senza Confini di Pelle e Balletto del Mediterraneo), la coreografa di fama internazionale Marianna Cifarelli, trasformeranno piazze e vetrine nel palcoscenico all’aperto di un coinvolgente evento di danza urbana.

L’evento si articola in una serie di performance site-specific in alcune delle più belle piazze sassaresi e all’interno delle vetrine dei negozi Desole Abbigliamento, G. Diana e La cenerentola, tutti esercenti del Centro Commerciale Naturale Stelle del centro. Gli spettatori, spostandosi da un intervento di danza all’altro, saranno coinvolti in una passeggiata multisensoriale, tra musica, danza e colori, che li porterà a riscoprire da una prospettiva inedita alcuni degli scorci più caratteristici e affascinanti della città.

La 3^ edizione di Aria Performig Art Festival, proseguirà a Ossi (dal 28 al 30 giugno) e a Monteleone Rocca Doria (27-28 luglio).

