Eseguito oggi ad Ardara, al Centro sociale, lo screening di massa sulla popolazione, dopo che 7 cittadini nei giorni scorsi erano risultati positivi al Covid-19. A seguito di centinaia di test effettuati risultano altri 4 casi di positività. Per cui il numero dei contagi nella cittadina sale a 11. "La situazione fotografata, a seguito dei tamponi antigenici, ci fa capire che seppur in modo contenuto i contagi sono in crescita - spiega il sindaco Francesco Dui - Oggi però ci aspettavano più presenze ai test. Per questo stiamo pensando di organizzare, dopo capodanno, un altro screening di massa, che ci consentirà di capire meglio la situazione e anche di interrompere la catena del contagio. Chiedo quindi la massima collaborazione della comunità. Ora la raccomandazione - conclude - è quella di evitare cene troppo affollate e assembramenti in occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno".

Anche nelle altre località interne del Sassarese si stanno registrando aumenti dei contagi. Ad Oschiri ad esempio il sindaco Roberto Carta ha affermato "che vista la situazione e l'aumento dei casi sospetti, il Comune ha organizzato la somministrazione di un centinaio di tamponi rapidi dal giorno di Natale a questa sera. Sono risultate positive 5 persone".

