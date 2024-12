Le Chiese giubilari nell’arcidiocesi di Sassari per l’Anno Santo saranno la Cattedrale di San Nicola, la Basilica del Sacro Cuore, il Santuario di San Pietro in Silki per Sassari, la Basilica di San Pietro di Sorres e la Basilica dei Martiri Turritani di Porto Torres. Per tutta la durata del Giubileo, il SS. Crocifisso di Sant’Apollinare sarà esposto nella Cattedrale di San Nicola. Lo ha annunciato ieri l'arcivescovo di Sassari Monsignor Gian Franco Saba durante la presentazione delle iniziative per l'Anno Giubilare che si è tenuta nel Centro di Alta Formazione San Giorgio.

Il primo evento è fissato per domenica 29 dicembre con la Celebrazione diocesana di apertura nella Cattedrale di San Nicola, preceduta dal pellegrinaggio che partirà, alle 16.30, dalla chiesa del SS. Crocifisso e Sant’Apollinare, sempre a Sassari.

Nel suo intervento, l’arcivescovo Gian Franco Saba ha dichiarato: «Nel Messaggio rivolto alla nostra città e al territorio, ho ritenuto opportuno sottolineare come la speranza sia la forza motrice del dinamismo umano e cristiano. La speranza è Cristo».

Proseguendo, l’Arcivescovo ha aggiunto: «Come diocesi, abbiamo scelto di rivolgere un segno giubilare a favore dei bambini, ragazzi e giovani che vivono in famiglie poco abbienti o in condizioni di difficoltà economica. L’obiettivo è sostenere l’educazione di queste fasce, creando un fondo che sarà gestito dall’economato diocesano con la garanzia di trasparenza assicurata da una commissione dedicata. Ogni chiesa giubilare disporrà di una cassetta specifica per raccogliere offerte».

© Riproduzione riservata