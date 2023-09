Dall’idea di tre ragazzi sardi apre a Ozieri “Logudoro Hub”. Si tratta di uno spazio di co-working, ma non è solo un luogo dove lavorare: «È anche un punto d’incontro – spiegano Diego Zucca, Marco Ondradu e Margherita Chessa – per professionisti, un'opportunità di stabilire nuove relazioni e migliorare le opportunità di lavoro».

«Una delle sfide più comuni che i giovani professionisti che lavorano da casa devono affrontare riguarda la connettività e la necessità di frequenti incontri in persona. Senza dimenticare i disagi che possono sorgere se si abita in uno spazio limitato, quando, nel bel mezzo di una riunione virtuale, magari il padre entra in cucina o il fratello inizia a gridare. È qui che entra in gioco "Logudoro Hub", progettato appositamente per affrontare tali problemi e semplificare la vita dei professionisti in telelavoro».

Lo spazio, in via Roma 31, è dotato di aria condizionata, connessione internet ad alta velocità, pannelli fonoassorbenti, prese elettriche individuali e armadietti con chiave.

(Unioneonline/s.s.)

