Il Gal Anglona Coros ha deciso di promuovere una nuova azione di sistema, denominata "Festival Gal", con l'obiettivo di promuovere il territorio.

«Il Gal - si legge in una nota - punta sul connubio tra produzioni tipiche e natura per rafforzare l’identità del territorio. La Manifestazione d’interesse, che si chiuderà il 25 agosto, è rivolta alle imprese che vorranno esporre i propri prodotti nel corso di questa bella manifestazione».

«Con il progetto AnCoRa - proseguono dal Gal - si è deciso di puntare sul brand “Terre che rigenerano”. L’obiettivo è quello di costruire dal basso una destinazione turistica che sappia valorizzare i punti di forza del territorio e ribaltare in positivo quelli di debolezza. Da qui l’intuizione di valorizzare i colori, i silenzi, i paesaggi per proporsi sui mercati come una Destinazione in grado di accogliere chi vuole dedicarsi al relax, immergendosi in un’oasi di pace. Il Festival Gal da questo punto di vista, oltre che essere un momento di svago e di intrattenimento, è uno strumento operativo utile a rafforzare l’immagine del nostro territorio, puntando in questa stagione a presentare le aeree interne al turista marino balneare, cosiddetto “di rimbalzo”».

Le imprese dei settori dell’agroalimentare e dell’artigianato artistico operanti all’interno del Gal possono fare domanda per partecipare al Festival in forma completamente gratuita, godendo dei servizi offerti dal Gal, per esporre i propri prodotti che insieme alle persone, ai paesaggi e ai servizi turistici contribuiscono a formare l’offerta turistica territoriale», concludono dal Gal.

