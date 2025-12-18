La chiusura della scuola dell’infanzia di Fertilia, resa inagibile dalle abbondanti infiltrazioni di inizio dicembre, accende il confronto politico. Forza Italia attacca duramente l’Amministrazione comunale, accusandola di una gestione gravemente insufficiente e di aver lasciato famiglie e bambini <senza informazioni e senza soluzioni dignitose>. Dopo i sopralluoghi del Comune e dei vigili del fuoco, la struttura è stata chiusa con la promessa di un avvio immediato dei lavori. Promessa che, secondo gli azzurri, non si è tradotta in fatti. Nel frattempo i 43 bambini della scuola dell’infanzia sono ospitati in un’unica aula della primaria, con orario ridotto alle 13. Una situazione che il capogruppo Marco Tedde definisce <simbolo di un’incapacità amministrativa più ampia>.

La replica dell’Amministrazione arriva dall’assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro, che rassicura sul percorso avviato. <Le risorse sono disponibili e i lavori sono stati programmati: si partirà con lo smontaggio della schermatura metallica, la sistemazione dei lucernari e il rifacimento del tetto, iniziando dalla zona dei bagni>. L’assessore spiega che l’intervento rientra in un affidamento multiplo che comprende anche altre urgenze, tra cui lavori al Centro Anziani. <Stiamo accelerando: durante le festività verranno eseguite opere che potrebbero consentire il rientro nelle aule dopo le vacanze>, aggiunge Marinaro. <Chiediamo pazienza: il disagio è il risultato di anni di mancata manutenzione, ma oggi non ci sottraiamo alle responsabilità>.





