Babbo Natale veste di bianco, di rosso e di blu. Questa mattina una delegazione della Torres ha fatto visita a bimbe e bimbi in Pediatria delle Cliniche di San Pietro (AOU Sassari) portando doni e regalando momenti di spensieratezza a tutti.

La delegazione era composta da: il dirigente Alessandro Gadau, i giocatori Andrea Zaccagno, Daniele Giorico, Mattia Sala, Lorenzo Di Stefano e Antonino Musso, accompagnati dall’area comunicazione, Filippo Migheli e Francesco Salis. La società sassarese porge "un ringraziamento speciale al Direttore della Clinica Pediatrica di Sassari Gianfranco Meloni e a Michela Sanna pediatra di Famiglia di Alghero per aver coinvolto la Torres in questa splendida iniziativa".

In mattinata il presidente Stefano Udassi ha partecipato all’evento presso il Teatro Comunale organizzato dal Corpo di Polizia Locale e denominato “Sempre in prima fila”, legato alla Campagna di prevenzione e sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo. che ha visto gli interventi del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, del Comandante Gianni Serra e di alcuni testimoni.

