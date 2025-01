Un’altra interruzione idrica che, a distanza di una settimana, interessa ancora l’intero territorio comunale di Porto Torres. Mercoledì 5 febbraio Abbanoa eseguirà sette interventi previsti dai lavori di efficientamento della rete idrica cittadina, che la società sta portando avanti con un nuovo cantiere per la sostituzione integrale di oltre 11 chilometri di condotte e l’ingegnerizzazione dell’intero sistema di approvvigionamento del centro abitato.

L’erogazione idrica sarà interrotta dalle 7 alle 23 in tutto il territorio comunale. Si preannunciano disagi per l’intera giornata sia per le abitazioni private che per gli esercizi commerciali. Le nuove apparecchiature consentiranno una più efficiente gestione della rete e una drastica riduzione delle dispersioni idriche.

Gli interventi interessano le condotte e i nodi idrici di via Mazzini incrocio via Rossini, via Sassari fronte civ. 143, via Giuseppe Manno, viale Delle Vigne incrocio via Bernini, via Piemonte incrocio via Amsicora, via Benvenuto Cellini incrocio via Leon Battisti Alberti e via Satta.

