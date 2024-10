Addetti ai lavori da tutta l’isola per prendere parte alla giornata di studi Anusca ospitata a Sorso. Una sala conferenze del Palazzo Baronale gremita, ha ospitato ieri la giornata di studi organizzata dall’Anusca-Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe, in collaborazione con il Comitato provinciale di Sassari e con il patrocinio del Comune di Sorso. Responsabili e addetti amministrativi provenienti da tutti i Comuni dell’isola hanno preso parte alla sessione di approfondimento e aggiornamento sulla transizione digitale dei servizi di Stato Civile e sulle tematiche più importanti ad essa legati, che vedono le amministrazioni pubbliche impegnate in un percorso di adeguamento delle strutture e dei nuovi strumenti, finalizzato al recepimento ottimale delle norme norme e al conseguimento di competenze e buone pratiche indispensabili per un’offerta di servizi efficiente e fruibile agilmente dai cittadini. “Lo Stato civile digitale. Innovare senza trascurare la pratica operativa”, è stato il macrotema di studio e approfondimento dei lavori, articolato in tutte le declinazioni normative e operative dall’esperto Anusca Renzo Calvigioni, dopo il saluto del sindaco di Sorso Fabrizio Demelas, dell’assessore agli Affari Generali Agostino Delogu e di Pier Luigi Mangatia, ufficiale di Stato civile dell’Ente e consigliere nazionale dell’Anusca.

