Il Comune di Porto Torres aderisce in qualità di soggetto partner al progetto “Asinara Project”, su richiesta dell'associazione Senza Confini Di Pelle, una iniziativa nata nel 2022 e che intende diventare un riferimento per la ricerca multidisciplinare sul Parco dell’Asinara attraverso la pubblicazione di monografie scientifiche con una veste artistica. Il progetto intende valorizzare il territorio del Parco Nazionale dell’Asinara e del comune di Porto Torres.

L’obiettivo è la creazione di un Centro Internazionale di Ricerca Multidisciplinare nell’isola dove ricercatori impegnati su diverse discipline artistiche e scientifiche possano lavorare in sinergia su tematiche riguardanti gli indirizzi istituzionali del Parco, quali la biodiversità e più in generale la sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente, con una ricaduta sia locale che internazionale. La prima azione del progetto, sviluppata nel 2022, è stata la pubblicazione scientifica dei risultati ottenuti da 3 anni di ricerca del progetto Overlap - Eventi tra Arte e Scienza su Biodiversità e Migrazione, attraverso la monografia dal titolo Overlap, patrocinato dal Comune turritano.

La pubblicazione è la prima di una collana di monografie di ricerche effettuate sul Parco dell’Asinara attraverso la creazione del Centro di Ricerca IceMuRA. Per il 2024 l’associazione intende realizzare due differenti azioni, quali l’espansione della diffusione della pubblicazione realizzata nel 2022, sviluppando nuove sinergie regionali, nazionali ed internazionali. Le presentazioni saranno accompagnate dalla proiezione di video e immagini realizzate sull'isola dell'Asinara, con la diffusione della sua immagine a livello nazionale e internazionale. Seconda azione sarà la realizzazione della struttura redazionale per la pubblicazione del secondo volume prevista per il 2025, attraverso workshop di scrittura e ricerca multidisciplinare applicata svolti sull'isola dell'Asinara e nel Comune di Porto Torres, rivolti a cittadini di differenti fasce di età.

