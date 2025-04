Del progetto scientifico internazionale che potrebbe trasformare il volto della Sardegna se ne parla da qualche anno ma non è mai abbastanza.

Beyond By Now punta ad accorciare la distanza tra i giovani e l’innovazione, per contribuire a costruire un ecosistema locale capace di trattenere talento, visione e ambizione. Ecco perché sono soprattutto studentesse e studenti delle Superiori e dell'Università il target al quale si rivolge il seminario “Captare il Cosmo/Superare i Confini” in programma domani dalle 9.45 alle 13.00 negli spazi dell’ExMaTER di via Zanfarino a Sassari.

Al centro dell’incontro l’Einstein Telescope, l’ambizioso progetto europeo dedicato allo studio delle onde gravitazionali. Il sito di Sos Enattos a Lula è tra i candidati principali per ospitare l’infrastruttura che può consegnare alla Sardegna un ruolo da protagonista nella scena scientifica internazionale oltre a creare 36 mila posti di lavoro, come stimato.

Interverranno figure di spicco del mondo accademico e istituzionale: l'ex rettore dell'Ateneo di Sassari Massimo Carpinelli, oggi direttore di EGO (European Gravitational Observatory); Domenico D’Urso, responsabile scientifico per l’Italia dell’Einstein Telescope; Luca Deidda, Docente di Economia all’Università di Sassari; Giacomo Spissu, Presidente della Fondazione di Sardegna. A rappresentare Beyond By Now, il presidente Mauro Pisano e il vicepresidente Luca Giau, promotori dell’iniziativa.

