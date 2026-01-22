La giornata di studio “La Cina e noi” nasce dall'esigenza di uscire dalla logica dominante che gli unici riferimenti politici e culturali siano l’Europa, gli Stati Uniti, in generale l’Occidente, con l’ossessione del riarmo e il rifiuto di cercare strade diplomatiche per risolvere i conflitti in atto, in particolare quelli in Ucraina e in Medio Oriente.

Progettato dalla Scuola di cultura politica Joyce Lussu e dall’associazione Patria@Costituzione, in collaborazione con la scuola di formazione del PD e del M5S, la Fondazione Berlinguer, l’associazione Disarma e la libreria Koiné, l'evento si terrà sabato a partire dalle 9.15 nell'Ex-Ma.Ter di Sassari.

Diversi gli interventi che cercheranno di rispondere ad alcune domande: la Cina può rappresentare un modello di sviluppo alternativo? Qual è la sua realtà politica e istituzionale? Quale rapporto e quale democrazia?

Primo tema: La Cina: storia, trasformazioni e assetto istituzionale, con le relazioni di Pino Arlacchi e Omar Chessa. Interviene. Gianni Cuperlo. Secondo tema: Oltre il mercantilismo, con relazioni di Francesco Sylos Labini e Giuseppe Rao.

Dopo la pausa pranzo si riprende alle 14.30 con La Cina e L'occidente, con relazioni di Alberto Bradanini, Alessandro Hobel e Francesca Congiu. Il tema La Cina, gli altri BRICS, l’ordine multilaterale sarà trattato da Mara Morini, Iiham Mounsif e Pasquale Tridico. Alle 17.30 il dibattuto altri interventi.

Prevista la presenza di Alessandra Todde, Presidente Regione Sardegna, e Giuseppe Mascia, Sindaco di Sassari.

