Il festival internazionale “Musica sulle Bocche”, organizzato dall’associazione Jana Project con la direzione artistica di Enzo Favata ritorna sull’isola dell’Asinara, a Porto Torres, con il concerto “Big Mama” di Gegè Telesforo.

Martedì 22 agosto a partire dalle 19, insieme al vocalist, polistrumentista, compositore e produttore foggiano si esibiranno Matteo Cutello alla tromba, Giovanni Cutello al sax alto, Christian Mascetta alle chitarre, Vittorio Solimene alle tastiere e Michele Santoleri alla batteria. L’Asinara è ormai diventata una tappa fissa nelle ultime edizioni di “Musica sulle Bocche” e il concerto in programma a Cala Reale regalerà al pubblico un tributo al blues e al suono delle formazioni jazz-groovy degli anni Cinquanta.

Per i partecipanti la partenza dal porto di Porto Torres, presso la banchina Segni-Dogana, è prevista per le 16.30 con il traghetto Delcomar, mentre il rientro con corsa speciale è stato programmato per le 22. L’evento patrocinato dal Comune è inserito tra gli eventi dell’Estate turritana 2023.

