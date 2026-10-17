Informazione, formazione e nuove opportunità per le giovani generazioni. Mercoledì 21 ottobre, dalle 9.30 alle 13, il complesso del Quarter ospiterà il seminario pubblico “Youth Work e Youth Information Work - Connettere idee e creare opportunità per innovare l’informazione europea dedicata ai giovani”, organizzato da Eurodesk Italy in collaborazione con l’Agenzia Italiana per la Gioventù e il supporto del Comune di Alghero. L’iniziativa punta a rafforzare le competenze degli operatori impegnati nelle politiche giovanili, favorendo il confronto sulle migliori pratiche per rendere le informazioni e le opportunità europee più accessibili. «Siamo felici di ospitare per la prima volta ad Alghero l’evento annuale nazionale della rete Eurodesk, alla quale abbiamo aderito quest’anno con l’apertura dello Sportello comunale», sottolinea l’assessora alla Cultura, Innovazione e Conoscenza Raffaella Sanna.

«Saranno giornate dedicate alle nuove generazioni, per far conoscere le tante opportunità, spesso poco note, che la Commissione europea mette a disposizione in termini di contributi, mobilità ed esperienze all’estero». Al centro del seminario lo Youth Work, che comprende le attività a sostegno della crescita e della partecipazione giovanile, e lo Youth Information Work, dedicato all’accesso a informazioni affidabili e comprensibili. Previsti interventi dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, delle Regioni Sardegna e Puglia e di ERYICA, l’Agenzia europea per l’informazione e la consulenza per la gioventù. L’appuntamento è rivolto a educatori, operatori dell’informazione e dell’orientamento e professionisti delle politiche giovanili. La partecipazione è gratuita, con posti limitati e registrazione obbligatoria sul sito Eurodesk.

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