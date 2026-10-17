Incidente con tre feriti, per fortuna non gravi, questa sera poco prima delle 20 sulla Statale 291, in direzione di Alghero.

A scontrarsi, con una dinamica che deve ancora essere chiarita, sono state tre auto.

Sul posto, con i soccorritori del 118, 9i carabinieri di Olmedo e la polizia locale di Sassari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Alghero, per la messa in sicurezza dello scenario dello schianto: la strada è rimasta provvisoriamente chiusa.

I tre feriti sono stati al pronto soccorso di Alghero.

(Unioneonline)

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