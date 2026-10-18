«Accolgo con interesse la notizia sulla convocazione della Cabina di regia sulla Chimica Verde, con la speranza di riuscire a portare a casa qualcosa di concreto: anche se con grave ritardo cercheremo di salvare il salvabile».

Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, con una visione chiara sulla riconversione industriale, si dichiara aperto a qualsiasi ragionamento che verrà affrontato a Roma, il 3 novembre alle 11, presso la sala Parlamentino, la sede in cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato la cabina di regia prevista dal Protocollo della Chimica Verde, sottoscritto il 26 maggio 2011 a Palazzo Chigi e recepito nel 2022 da una legge nazionale.

«Auspichiamo di completare le ulteriori cinque fasi delle sette previste dal progetto avviato quindici anni fa - aggiunge Mulas - e ci auguriamo che quasi convinca che è arrivata l’ora di fare altri investimenti sulla zona industriale di Porto Torres». La risposta del Mimit arriva dopo tre mesi dalla diffida della Cgil Sassari.

© Riproduzione riservata