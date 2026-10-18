Proseguono a Castelsardo le attività di tutela ambientale e di decoro urbano. Venerdì un’altra giornata di caccia ai rifiuti abbandonati, questa volta lungo la strada provinciale 90. Una delle zone che attira i nemici dell’ambiente, luoghi in cui si concentrano i cumuli di immondizia, dove è più facile agire in maniera indisturbata. Le operazioni di bonifica si sono concentrate fino al confine territoriale con Valledoria. Gli operatori di Econova, la società che gestisce l’appalto di igiene urbana a Castelsardo, con l’ausilio della compagnia barracellare, hanno lavorato in squadra raccogliendo circa 4 quintali di rifiuti vari, tra i quali carcasse di climatizzatori e anche un serbatoio di carburante per auto. Quella di venerdì è soltanto l’ultima di una serie di azioni a tutela dell’ambiente messe in campo dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto e che nel giro di poche settimane ha consentito di raccogliere circa tre tonnellate di rifiuti di ogni genere.

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