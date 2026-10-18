Accordo Quadro di collaborazione tra il Parco nazionale dell’Asinara e il Parco nazionale del Gran Paradiso. Un’intesa sottoscritta venerdì scorso nel comune di Locana, a Torino, promossa dal presidente Gianluca Mureddu e condivisa dal presidente Mauro Durbano.

Il patto, firmato alla presenza del direttore Vittorio Gazale e della direttrice Sonia Calderola, ha l’obiettivo di avviare un percorso di cooperazione fondato sullo scambio di esperienze, la formazione, l’educazione ambientale e la condivisione di buone pratiche.

L’accordo punta a rafforzare la formazione anche attraverso campus nei rispettivi territori, rivolto a tecnici, guide e operatori, favorire il confronto tra modelli di gestione e promuovere nuove iniziative comuni per valorizzare i rispettivi territori.

Un primo importante appuntamento sarà il trentennale del Parco nazionale dell’Asinara, una occasione per celebrare l'importante anniversario con un ricco calendario di eventi legati alla bellezza dell'isola, alla sua storia e alle peculiarità ambientali.

Il nuovo percorso condiviso mette in rete conoscenze, professionalità e territori, costruendo nuove sinergie per il futuro dei due Parchi.

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