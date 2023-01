Grazie a un finanziamento ministeriale di 130mila euro, l'Istituto tecnico Agrario “Pellegrini” di Sassari avrà un nuovo impianto di coltura idroponica per la produzione di ortaggi a foglia e a frutto direttamente in acqua. Martedì dopo il sopralluogo degli esperti della ditta incaricata, verrà posata la prima pietra per la realizzazione di due serre-laboratorio all’avanguardia e ipertecnologiche che utilizzeranno sistemi di fertirrigazione, tecniche di gestione digitali delle produzioni e monitoraggio delle colture basati sull’IoT (Internet of Things), il sistema in grado di interconnettere diverse entità smart a una rete per elaborare dati e scambiare informazioni tra le stesse in relazione alla qualità, alla sicurezza alimentare e alla tracciabilità dei prodotti.

Il nuovissimo impianto fotovoltaico di cui già dispone l’area del parco della scuola in cui sarà realizzato l’impianto idroponico, consentirà l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’accumulo dell’energia prodotta, contribuendo alla sostenibilità ambientale e allo studio e alla sperimentazione delle produzioni sostenibili.

«Il completamento dell’opera è previsto per la fine di aprile - sottolinea il docente e coordinatore del progetto Mauro Solinas - e rappresenta una straordinaria opportunità per gli studenti, che possono avvicinarsi al mondo delle produzioni sostenibili e innovative, testando direttamente nel loro istituto le produzioni a basso consumo analizzandone le variabili e i fenomeni interconnessi e soprattutto avvicinandosi sempre più a un modo sano di intendere la produzione e trasformazione agroalimentare».

