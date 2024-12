Bordeaux e Firenze le due nuove destinazioni che prenderanno il volo da Alghero la prossima stagione estiva. Collegamenti targati Volotea. Per la città a sud ovest della Francia si parte dal 4 luglio, con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì, mentre per il capoluogo della Toscana il decollo è previsto dal 6 luglio, ogni mercoledì e domenica.

«Con grande entusiasmo annunciamo il lancio della nuova rotta Alghero-Bordeaux, un collegamento strategico che rafforza ulteriormente il nostro impegno nei confronti della Sardegna», ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. «Grazie a questa novità, continuiamo a promuovere il turismo internazionale verso la Sardegna, una terra ricca di bellezze naturali e cultura, accorciando le distanze con il resto d’Europa. La nostra missione è offrire collegamenti diretti, convenienti e sostenibili, supportando lo sviluppo economico e sociale dei territori in cui operiamo».

Soddisfatto Fabio Gallo, General Manager dell’aeroporto di Alghero. «Siamo lieti che Volotea, per l’imminente stagione Summer 2025, incrementi l’offerta sull’aeroporto di Alghero introducendo 2 nuove rotte, ovvero raddoppiando le destinazioni operate. Con le nuove rotte da e per Bordeaux e Firenze, che si aggiungono ai collegamenti storici per Verona e Torino, Volotea si consolida come partner di affidabile sviluppo per l’Aeroporto di Alghero e di tutto il Nord Sardegna».





