Visto che il Comune di Alghero a breve dovrà avviare degli importanti lavori di restyling nel centro storico, perché non approfittarne per programmare una campagna scavi con un progetto di archeologia urbana?

Lo propone Sardenya i Llibertat, secondo cui si tratterebbe di «un intervento irrinunciabile per un centro storico di valore ampiamente riconosciuto, interessato da una continuità d’uso degli spazi urbani dal Medioevo ad oggi. Ciò eviterebbe ogni sorta di imprevisti che spesso causano sospensione o rallentamento dei lavori, contenziosi con le imprese appaltatrici, aggravio di costi e perdita di immagine, come accade in molte città e non risparmia la nostra».

L’Amministrazione ha annunciato l’imminente inizio dei lavori di restauro del Forte della Maddalena e della ex caserma dei Carabinieri.

«Auspichiamo che il loro recupero sia seguito da una scelta di destinazione ad uso pubblico al fine di soddisfare il grande bisogno di spazi idonei e centrali per le attività istituzionali», proseguono dal coordinamento di Sardenya i Llibertat.

© Riproduzione riservata