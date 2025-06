Va dalla cartomante e perde più di 10mila euro oltre a tutto l’oro. Sta per concludersi un processo per truffa in tribunale a Sassari che vede imputata una donna dell’est e per parte offesa una signora di origine non sarda.

Quest’ultima ha descritto nei giorni scorsi in udienza il rapporto, iniziato nel 2022 ad Alghero, con una cartomante che si trovava vicino al porto e alla quale si era rivolta. La “maga” le lesse le carte sostenendo di aver riscontrato delle presenze negative sulla signora. Per riscattare la presunta vittima da queste entità si fece dare l’oro della donna, contenuto in una cassetta di sicurezza. Promise che, attraverso alcuni rituali, avrebbe allontanato il “demone” e, nel frattempo, ricevette anche dei soldi per la sua “prestazione” pari a 10300 euro e pretendendone altri 13mila. A quel punto però la signora capisce di essere stata raggirata e non consegna più nulla rivolgendosi alla polizia di Stato per la denuncia. Ma non rivede più né i soldi né l’oro e, come è emerso nell’ultima seduta, l’imputata pare irreperibile.

Il giudice Sara Pelicci ha rinviato a ottobre per la discussione. Il pm è Andrea Giganti, Mara Lai l’avvocata della donna.

