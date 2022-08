Una nuova spiaggia naturista in Sardegna.

È quella autorizzata della Baia delle Ninfe, a Porto Conte, Alghero.

Come comuinicato l’associazione Anita in una nota, l’ha istituita il Comune con una delibera e si estende per circa 200 metri di litorale, con accesso principale dalla Strada Provinciale 55 o attraverso il breve sentiero che dalla spiaggia di Mugoni attraversa l’omonima pineta.

“Come Amministrazione comunale – afferma il vicesindaco di Alghero, Giovanna Caria – abbiamo voluto cogliere l’opportunità offerta dalla nuova legge regionale sul turismo per individuare un tratto di spiaggia per il turismo naturista con l’obiettivo di ampliare e qualificare l’offerta turistica della Riviera del Corallo e promuovere l’allungamento della stagione, confermando Alghero come destinazione di qualità, attenta a tutte le tendenze internazionali del turismo sostenibile ed esperienziale”.

La nuova spiaggia non sarà esclusiva per il turismo naturista, ma sarà libera ed aperta a tutti. Come novità assoluta in Sardegna, la Giunta algherese ha approvato anche un codice di comportamento per garantire il rispetto delle normative vigenti e una serena gestione della spiaggia.

“Niente ghetti o divieti – afferma Giuseppe Ligios, algherese e delegato di ANITA Associazione Naturista Italiana – e cercheremo di favorire una convivenza civile con le vicine attività di fruizione turistica e balneare. La nostra associazione di promozione sociale donerà al Comune di Alghero l’apposita segnaletica per delimitare la parte naturista e ci impegneremo per promuovere l’accessibilità anche per le varie disabilità”.

