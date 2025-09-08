Sigilli al ristorante Sartoria del Gusto dopo l’esplosione di domenica sera.

I vigili del fuoco, su disposizione del Pm Ermanno Cattaneo, hanno circoscritto con il nastro bianco e rosso il locale di via Duomo, mentre gli uomini del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro hanno posto sotto sequestro le attrezzature o quello che ne è rimasto.

L’inchiesta della Procura di Sassari dovrà stabilire le esatte cause della violenta deflagrazione che ha devastato il ristorante, poco prima dell’ora di punta, senza escludere alcuno scenario, nemmeno l’ipotesi che si sia trattato di un atto doloso, anche se si parla di una fuga di gas.

Video di Caterina Fiori

Cinque le persone lievemente ferite, per le schegge di vetro partite come proiettili, o ustionate a causa dell’incendio divampato a seguito dello scoppio. Tutte sono state soccorse dal 118. Niente rispetto a ciò che sarebbe potuto accadere se il ristorante fosse stato pieno di avventori. Sul posto, domenica, sono intervenuti anche vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. La palazzina è stata fatta evacuare e i pompieri hanno dovuto operare fino a tarda sera per le ispezioni e la bonifica.

