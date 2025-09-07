Attimi di paura questa sera, intorno alle 19:30, nel ristorante "La Sartoria del Gusto” in piazza Duomo ad Alghero.

Una violenta esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha scatenato un incendio che in pochi minuti ha avvolto completamente il locale.

Nell’incidente sono rimaste lievemente ferite tre persone: una cameriera, un cuoco e una passante che, colpita alla gamba da una scheggia di vetro, è stata soccorsa dal personale del 118.

Video di Caterina Fiori

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, due ambulanze, la polizia locale e i carabinieri, che hanno subito circoscritto la zona. Il ristorante è stato dichiarato inagibile.

Gli appartamenti situati sopra il locale, fortunatamente vuoti al momento dell’esplosione, saranno comunque oggetto di verifiche da parte dei vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata