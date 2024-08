La città si prepara per la settimana del Ferragosto e per la tradizionale serata dei fuochi d'artificio che la vedrà accogliere migliaia di visitatori per un evento che si preannuncia da record. La macchina organizzativa è attivata con il coinvolgimento di tutte le componenti: dalla viabilità alla sicurezza, ai controlli. Emessa l'ordinanza dirigenziale che mette in campo soluzioni per far fronte alla forte pressione a cui la Riviera del Corallo sarà sottoposta. L’amministrazione comunale con l’ausilio della Polizia Locale e della Società in House ha previsto per la giornata clou di Ferragosto le seguenti aree di sosta gratuite ( dalle ore 8 del 15 agosto 2024 alle ore 8 del 16 agosto 2024 ): spazio ricompreso tra via Amsicora, via Aldo Moro e via Diez, con ingresso e uscita da Via Aldo Moro; campo sportivo Don Bosco, con ingresso e uscita da via Vittorio Emanuele; sterrato ricompreso tra via Castelsardo, via Porto Torres, via Calaresu e via De Giorgio; con ingresso e uscita da Via Calaresu.

«Saranno giorni impegnativi dedicati al mare e al divertimento, così come da tradizione, e stiamo lavorando affinché lo siano nel segno della sicurezza e dell'efficienza dei servizi - afferma il sindaco Raimondo Cacciotto - allo stesso tempo abbiamo concentrato gli sforzi per le attività di prevenzione e di sensibilizzazione verso il rispetto delle regole». Così, con l'importante dimensionamento della macchina organizzativa comunale si stanno intensificando gli interventi della Polizia Locale nell'ambito urbano per controlli su commercio e igiene urbana, mentre proseguono con maggiore frequenza le operazioni della Compagnia Barracellare. All'opera diverse pattuglie sui litorali per controlli quotidiani con sanzioni per l'inosservanza dei divieti di fumo in spiaggia e di divieto di calpestio delle dune a Maria Pia. La Compagnia sta intensificando le attività di controllo e prevenzione con particolare attenzione che verrà riposta per la giornata e la notte di Ferragosto nella pineta di Maria Pia, per evitare il ripetersi di episodi di inciviltà e vandalismo.

