Ignoti hanno sfondato la vetrina dell’agenzia Dune Viaggi di Alghero per rubare pochi spiccioli.

È successo due giorni fa nella centralissima via XX Settembre e il titolare si è sfogato sui social: «Siamo nel Far West».

L’ennesimo atto criminale ha messo in allarme pure i consiglieri comunali di opposizione che, oltre ad aver espresso solidarietà ai responsabili dell’agenzia di viaggi, hanno sollecitato il sindaco a prendere provvedimenti, intensificando i controlli e interessando la prefetta di Sassari.

«Il sindaco, davanti a un fenomeno che sta assumendo dimensioni enormi continua a fare spallucce e all’opposizione risponde che si tratta di drammatizzazioni esagerate e di strumentalizzazioni. La sua solita politica dell'ignavo, insomma. Addirittura ci si chiede dalla maggioranza di tacere per “non dare l’immagine di una città insicura”. L’immagine di oggi è però quella vetrina sfondata. Le parole sono quelle dei nostri imprenditori esasperati, ai quali ancora una volta vogliamo far sentire la nostra vicinanza», scrivono i gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e Pd.

