Un opificio abusivo è stato scoperto in centro ad Alghero dalla Guardia di finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Sassari.

Nel locale, ampio oltre 150 metri quadrati, veniva svolta l’illecita attività di miscelazione di liquidi da inalazione per sigarette elettroniche.

Al momento della perquisizione sono stati trovati più di 15.000 flaconi di liquidi per un totale di oltre 160.000 ml, con le rispettive confezioni, e la strumentazione necessaria alla lavorazione dei liquidi, oltre a 93.000 tasselli fiscali, non autorizzati, pronti per essere apposti sui flaconi.

Materiale sotto sequestro (foto concessa)

Il liquido da inalazione è di circa 927.000 grammi, in quanto 1 ml di liquido da inalazione è equivalente a 5,63 sigarette convenzionali, corrispondenti così a circa 927 kg di tabacchi lavorati che avrebbero fruttato sul mercato più di 164.000 euro.

La merce è stata sequestrata e due cittadini algheresi sono stati segnalati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata