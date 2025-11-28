Pauroso incidente giovedì sera ad Alghero.

I soccorsi sono entrati in azione in viale Giovanni XXIII, dove si sono scontrati un’auto e un fuoristrada.

La donna alla guida dell’auto è rimasta ferita e incastrata nell’abitacolo in seguito all’impatto ed è stata estratta dai vigili del fuoco e poi affidata al 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale. Lievi conseguenze, invece, per il conducente del fuoristrada.

Gli uomini del 115 hanno poi messo in sicurezza l’area interessata e le vetture coinvolte. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi.

