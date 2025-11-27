La Camera di Commercio di Sassari ha messo a disposizione un fondo specifico di 200 mila euro per finanziare progetti volti a sostenere le attività commerciali di prossimità durante il periodo cruciale delle festività, che si estende da dicembre 2025 a gennaio 2026.

Il supporto consiste in un voucher di co-finanziamento che copre fino al 50% delle spese ammissibili. L'entità massima del contributo varia in base alla densità demografica del centro urbano coinvolto sarà per i comuni fino a 9.000 abitanti di 10.000 euro, tra 9.000 e 40.000 abitanti 15.000 euro, oltre 40.000 abitanti 25.000 euro. L'istruttoria dei progetti a sportello riserva almeno un terzo dei fondi all'area Gallurese.

Sono ammissibili progetti di marketing urbano e commerciale, che prevedano la realizzazione di iniziative di animazione urbana (spettacoli, manifestazioni), predisposizione e promozione di percorsi tematici e l'acquisto di strutture e materiali di arredo urbano.

L'Ente camerale riconosce il commercio di prossimità e l'artigianato come pilastri dell'identità e dell'economia urbana, mirando a rivitalizzare le vie dei centri urbani e a favorire un maggiore afflusso di pubblico. L'intervento è disegnato per favorire la rete e la collaborazione, escludendo espressamente le singole imprese. I beneficiari diretti sono le Associazioni imprenditoriali e i CCN (Centri Commerciali Naturali) regolarmente iscritti all'Elenco Regionale. I soggetti finanziabili devono avere sede legale e amministrativa nel Nord Sardegna, ricadente nella competenza territoriale della Camera di Commercio di Sassari.

Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente tramite il Modello reperibile sul sito camerale, devono essere trasmesse via PEC entro il termine tassativo del 15 dicembre 2025, seguendo una procedura valutativa a sportello e cronologica fino all'esaurimento dei fondi.

Il bando è stato presentato dal presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti e dalla componente di giunta, Annalisa Luzzu: "Si tratta di uno strumento che proponiamo da tre anni e che rafforza il nostro impegno per chi opera nel cuore dei nostri centri."

© Riproduzione riservata