«Bruno Contu deve andare a processo». Il pm Paolo Piras ha impugnato la sentenza del giudice che, in udienza preliminare a metà ottobre, aveva disposto il non luogo a procedere per il direttore sanitario dell’Aou di Sassari.

Era accusato di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo per gli 11 morti covid deceduti nel marzo 2020 nel reparto di Cardiolologia dell’ospedale Santissima Annunziata. Secondo il sostituto procuratore Contu non avrebbe assicurato al personale medico di Cardiologia «le condizioni igienico-organizzative per il contenimento del rischio biologico».

Lo stesso magistrato contesta adesso la pronuncia del gup Gian Paolo Piana ritenendo che siano stati trascurati gli elementi che, a suo parere, dimostrerebbero le responsabilità del direttore sanitario.

Nell’udienza di ottobre il giudice aveva deciso per il rinvio a giudizio di Fiorenzo Delogu, direttore dell’Ufficio igiene e sanità pubblica, e il non luogo a procedere invece per Giorgio Steri, direttore generale Ats, come sollecitato dallo stesso sostituto procuratore. Questi condividevano le stesse accuse citate di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo.

