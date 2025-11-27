I ladri lasciano via dei Corbezzoli interamente al buio. Succede a Porto Torres dove si sono verificati disservizi nella illuminazione pubblica a causa di un furto di cavi.

La strada, nel quartiere popoloso di Serra li Pozzi, conta ben cinque pali rimasti spenti. Stesso problema nel nuovo impianto della strada ex provinciale 81, la litoranea di Balai, dove le nuove strutture resteranno spente fino al ripristino.

Sono in corso le attività di rimessa in sicurezza e sistemazione con quantificazione dei danni. Lungo la strada per Balai, si erano appena conclusi i lavori con l’installazione di nuovi pali che avevano restituito nuova luce alla zona. Un cambiamento che però ha avuto breve durata. I ladri hanno pensato bene di strappare i cavi, evidentemente di rame, materiali preziosi molto ricercati per il loro alto valore e facili da immettere nel mercato.

