L’amministrazione comunale di Sennori insieme al Comando di Polizia Locale, organizza per il giorno 10 dicembre alle ore 18, nel Centro Culturale di via Farina, un’assemblea pubblica rivolta ai cittadini, agli esercenti e a tutti coloro che sono interessati alla problematica dei parcheggi nel centro storico.

L’incontro è finalizzato ad ascoltare osservazioni, esigenze e proposte in vista dell’approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della sosta nel centro storico e nelle aree riservate ai residenti. Le attuali disposizioni risalgono al 2011, risultando ormai superate e la loro applicazione ha generato nel tempo diverse criticità e incomprensioni. L’Amministrazione ritiene fondamentale confrontarsi direttamente con chi quotidianamente vive, lavora o frequenta le aree interessate, così da costruire insieme una regolamentazione più attuale, condivisa ed efficace. Un momento di dialogo e confronto per trovare una soluzione e spazi adeguati così da evitare disagi e polemiche che si trascinano da tempo.

