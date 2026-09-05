Interdetto con effetto immediato uno specchio acqueo (una sorta di cerchio con un raggio di venti metri) antistante la spiaggia di Ziu Franciscu, nel litorale di Muravera (zona Costa Rei), in seguito alla segnalazione da parte di un cittadino di alcuni oggetti metallici che potrebbero essere dei residuati bellici. Il provvedimento è stato disposto dal comandante della Capitaneria di porto e della Direzione marittima di Cagliari.

Gli oggetti sono stati individuati a una profondità di circa 27 metri. L’ordinanza resterà in vigore fino all’intervento del personale artificiere specializzato, chiamato ad accertare la natura dei reperti e, qualora necessario, a procedere al brillamento e alla bonifica dell’area.

Nello specchio acqueo interessato, come viene riportato nell’ordinanza, sono vietati ancoraggio e sosta di qualsiasi unità, balneazione, accesso all’area, immersioni subacquee, pesca e ogni altra attività legata all’uso del mare non autorizzata. Le restrizioni resteranno in vigore fino alla completa messa in sicurezza della zona, con l’obiettivo di prevenire rischi per bagnanti, diportisti, pescatori e subacquei.

Un divieto che, in ogni caso – vista la ristrettezza dello specchio acqueo interessato – non interferisce sulla fruibilità della splendida spiaggia di Tziu Franciscu.

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