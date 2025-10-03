Due abbreviati e un patteggiamento, ieri in tribunale a Sassari, per una vicenda di presunto spaccio di droga scoperto dalla polizia di Stato ad Alghero lo scorso 28 aprile.

Gli agenti avevano sequestrato 200 grammi di cocaina e oltre 22mila euro in contanti fermando tre persone, due sudamericani, una 55enne e un 47enne, e una proveniente dalla Spagna di 65 anni.

Il supposto scambio di sostanze stupefacenti sarebbe avvenuto nei giardini pubblici della città catalana, anche se i primi due si erano giustificati sostenendo di essere in Sardegna solo per motivi turistici e il terzo invece aveva scagionato la coppia.

Ieri davanti al gup Gian Paolo Piana l’avvocato Giuseppe Onorato ha patteggiato 2 anni e 8 mesi per il suo cliente 47enne.

I legali Elisabetta Sotgia per la donna e Marco Palmieri per il 65enne hanno chiesto il rito abbreviato che si terrà il prossimo 27 settembre.

