Borgate di Sa Segada-Tanca Farrà verso il voto per eleggere il nuovo direttivo. È stata un’assemblea partecipata quella svoltasi lo scorso 8 ottobre e promossa dal comitato uscente, che si accinge al rinnovo. Sono state illustrate le cose fatte in questi dieci anni di attività. Due lustri in cui è stata allestita una sede, nell’ex scuola elementare, riqualificata dai volontari, poi sono stati trasformati dei terreni abbandonati in oasi verdi, veri parchi a disposizione di tutti e tenuti in ordine quotidianamente dal comitato stesso.

«Tanti gli incontri svolti con l'amministrazione comunale e con molti enti pubblici su diversi temi di carattere sociale, ambientale e amministrativo, tante le richieste fatte a seguito delle segnalazioni da parte degli abitanti di zona, alcune evase ed altre ancora in attesa, molte le iniziative a cui il comitato ha partecipato dando il proprio contributo dimostrando vivacità, presenza e spirito di comunione», riferisce Antonio Zidda, presidente uscente. Tra le tante richieste soprattutto la riqualificazione della chiesa della borgata, da anni inagibile.

«Tanto è stato fatto e tanto ancora c'è da fare per riportare le due borgate allo splendore degli anni 70 quando Sa Segada e Tanca Farra' erano un punto fermo nell'economia della città», proseguono dal comitato che, per il suo rinnovo si presenta agli abitanti del territorio con una lista unitaria di circa 40 persone.

La lista dovrà comunque essere confermata dal voto degli abitanti domenica 20 ottobre dalle 11 alle 17, così come deciso nell'ultima assemblea di fine mandato. Il risultato ottenuto da tali votazioni è importante in quanto sarà utile a determinare le indicazioni di nomina dei nuovi presidente e vice presidente. Infatti sulla base delle preferenze ottenute da ciascun candidato, il nuovo comitato nella prima riunione dovrà ratificare l'elezione a presidente e a vice presidente dei due nominativi con maggior numero di preferenze. Ragion per cui il comitato uscente invita residenti, portatori di interesse abitanti nella zona a recarsi al seggio domenica 20 ottobre dalle 11 alle 17 per esprimere le quattro preferenze di voto.

