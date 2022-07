I carabinieri di Alghero hanno arrestato un 28enne, responsabile di una serie di furti commessi in poche ore nella spiaggia di Maria Pia.

I militari, su indicazione di alcuni bagnanti, sono intervenuti sul lungomare individuando in breve tempo la persona descritta nelle segnalazioni.

Il giovane, alla vista dei militari, ha tentato una precipitosa fuga nelle strade interne su una bici (rubata). Una corsa interrotta pochi istanti dopo dai militari che hanno proceduto immediatamente alla sua identificazione e successivo controllo.

Perquisito, è stato trovato in possesso di uno smartphone, denaro in contanti e altri oggetti (tra cui un costoso paio di occhiali da sole) custoditi alcuni in uno zainetto anche quello trafugato.

