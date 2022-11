Il Centro commerciale naturale “Al Centro Storico”, uno dei più vivaci della città di Alghero, con circa 70 iscritti, ha presentato questa mattina il nuovo logo (disegnato da Lucrezia Urtis) che servirà ai commercianti per comunicare idee e progetti e rilanciare l’azione dell’associazione nata nel 2015.

La malta che unisce le tradizionali “ginquettas”, i ciottoli che pavimentano le vie del quartiere antico, è il simbolo scelto dai consorziati per esprimere la loro voglia di stare insieme per valorizzare al meglio uno dei rioni più affascinanti di Alghero, un gioiello architettonico.

"Nel corso degli anni abbiamo realizzato tante belle iniziative. Ora, proprio per perseguire al meglio tutti gli obiettivi della nostra rete, vogliamo rilanciare l’attività partendo da un elemento fondamentale: la comunicazione. Una delle prime azioni è la presentazione del nuovo logo che andrà a contraddistinguere le imprese che fanno parte del nostro CCN”, ha spiegato la presidente Daniela Michela Riu nel corso di una conferenza stampa nella sala de Lo Quarter, con il sindaco Mario Conoci, la giunta e i vertici della Fondazione Alghero. “Il nostro obiettivo è raccontare le esperienze straordinarie che si possono vivere passeggiando tra le vie di questo centro commerciale così particolare, che diventa una grande galleria commerciale a cielo aperto. Quanti centri commerciali esistono in grado di regalare scorci mozzafiato o tramonti indimenticabili come quelli visibili dai bastioni di Alghero?”, ha proseguito Riu.

Attualmente Il CCN "Al Centro Storico" è al lavoro su diverse novità: sarà tra i primi fondatori del Centro Commerciale Regionale, una rete dei CCN più strutturati della Sardegna, e allo stesso tempo ha confermato una partnership con il Banco di Sardegna che porterà alla realizzazione di una speciale carta con la grafica del CCN "Al Centro Storico". In vista del Natale, arredi e animazione urbana non mancheranno.

